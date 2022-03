Le documentaire interdit sur les Rolling Stones

Réalisé entre 1969 et 1972 pendant la tournée américaine du groupe de rock, le film qui avait été interdit de diffusion a été mis en ligne dans son intégralité.

Réalisé entre 1969 et 1972 par le photographe Robert Franck, le groupe en avait jusqu’à présent empêché sa diffusion. Le secret était tellement bien gardé, que certaines personnes doutaient même de l’existence de ce film mythique. Et pourtant, il existe!

Les membres du groupe britannique avaient engagé Robert Franck pour filmer leurs exploits lors de leur tournée aux Etats-Unis. Le but était d’accompagner la sortie du double album «Exile on Main Street».

Le photographe a pu reprendre les Rolling Stones sous tous les angles: sur scène, dans leurs chambres d’hôtel, dans les avions, etc. Le documentaire est réalisé sans commentaires et montre des images crues, dont plusieurs scènes de sexe et de drogue. Le groupe avait été tellement choqué du résultat qu’il en avait interdit la diffusion jusqu’à présent.