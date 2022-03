Détente : Le Domaine thermal s'ouvre à un nouvel univers de bien-être

MONDORF-LES-BAINS - En association avec Thalgo, le Domaine thermal propose

les quatre univers Terraké.

Un autre plaisir des sens!

Ce concept de soins, dédié aux plus beaux spas du monde, entend créer l'harmonie entre le plaisir des sens et le lâcher-prise de l'esprit. Il propose quatre univers sensoriels (terre, eau, végétal et air), inspirés de la naissance du monde, pour entraîner chacun ou chacune dans un contact intime avec les forces de la terre.

Une fois ce choix effectué, une bulle microclimat vous prépare. Musique, thé, parfum et modelage relaxant, l'entrée se fait en douceur avant que ne commence le grand rituel. Un ballet sensoriel sous forme de gommage pour lisser et se purifier, de bain, de modelage divin avec des accessoires magiques. C'est simple, fluide, exquis! C'est magique! Un moment de lévitation entre ciel et terre, entre corps et âme. Un de ces instants où le temps n'a plus aucune prise. Un instantdont on sort retourné et transformé!