Le domicile d'un maire attaqué à la voiture-bélier, sa femme et un enfant blessés

Le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne en région parisienne, a été attaqué à la voiture-bélier dans la nuit de samedi à dimanche, alors que la famille de l'élu était présente, a-t-on appris auprès de la préfecture et de l'édile.

Vers 1h30, alors que le maire LR, Vincent Jeanbrun, se trouvait à l'Hôtel de ville de L'Haÿ-les-Roses, des émeutiers «ont lancé une voiture-bélier sur (son) domicile avant d'y mettre le feu», a-t-il indiqué dans un communiqué publié sur Twitter. Son épouse et l'un de ses deux jeunes enfants «ont été blessés», a-t-il ajouté.

C'est en tentant de «protéger» la famille et d'«échapper aux assaillants» que l'épouse et l'un des enfants ont été blessés, selon le maire. La femme «a été blessée au genou et est actuellement hospitalisée, un des enfants a été légèrement blessé», a précisé l'entourage du maire. «Les deux enfants sont très, très choqués», a-t-on ajouté.