Brésil: Le domicile de Jair Bolsonaro perquisitionné

La Police fédérale (PF) avait expliqué plus tôt dans un communiqué avoir mené au total seize perquisitions, à Rio de Janeiro et Brasilia, visant «un réseau criminel» soupçonné «d’insérer de fausses données de vaccination contre le Covid sur les systèmes de santé publique», mais sans citer nommément M. Bolsonaro. Les faux certificats de vaccination auraient été «utilisés pour contourner les restrictions sanitaires imposées par les pouvoirs publics au Brésil et aux États-Unis», peut-on également lire dans le communiqué.