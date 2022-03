Le dossier Chantal Sébire est clos

Le parquet de Dijon a classé sans suite l'enquête pour «provocation au suicide» ouverte après le décès de Chantal Sébire, une mère de famille de 52 ans atteinte d'une tumeur incurable et qui demandait l'euthanasie.

«J'ai définitivement clos aujourd'hui (lundi) le dossier de Chantal Sébire et classé sans suite pour auteur inconnu, l'enquête ouverte en juin (2008) du chef de provocation au suicide» a déclaré Jean-Pierre Alacchi, procureur de Dijon.

Selon lui «les nombreuses investigations n'ont en effet rien apporté, aucune personne - membres de la famille, auxiliaire de vie, médecin de famille et avocat de Mme Sébire - et aucun laboratoire n'a pu être mis en cause». D'autre part «la disparition» dans les locaux de l'hôpital de Dijon - «de quinze des vingt scellés du dossier, constatée en avril 2008, et dont le caractère intentionnel n'a pu être démontré», a nui au bon déroulement de l'enquête, a poursuivi le procureur de Dijon.