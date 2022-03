Enlèvement au Cameroun : Le doute plane sur la libération des otages

Le ministre camerounais de la Communication a démenti jeudi que la famille de sept Français enlevée mardi ait été libérée au Nigeria.

«C'est une folle rumeur. Si d'aventure ce qui s'est dit à travers cette rumeur était une vérité, le gouvernement camerounais aurait déjà porté l'information à la France», a déclaré le ministre Issa Tchiroma Bakary, lors d'une conférence de presse. La libération n'est pas non plus confirmée par la France. «Les otages sont sains et saufs et sont aux mains des autorités nigérianes», avait affirmé un officier supérieur de l'armée camerounaise.