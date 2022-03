Politique au Luxembourg : «Le DP a mené une politique responsable»

LUXEMBOURG – Le parti du Premier ministre a dressé le bilan de la saison parlementaire écoulée.

«Il était nécessaire d’assainir les finances et nous l’avons fait», a déclaré mardi Eugène Berger, le président de la fraction DP à la Chambre, lors de la présentation de son bilan parlementaire. «En ce sens, notre politique a été responsable et cohérente. Mais l’équilibre des finances n’est pas une fin en soi, c’est une exigence sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour investir et lancer de grandes réformes».