Communales, le jour d'après: Le DP et Déi Gréng veulent continuer avec le CSV à Esch, le LSAP «amer»

Pim Knaff (DP, 2e à gauche) veut continuer avec Georges Mischo et les Verts.

Cela ne faisait guère de doute suite à l'annonce de pourparlers dès dimanche soir, mais Pim Knaff, réélu dimanche en compagnie de Daliah Scholl pour le DP à Esch, a confirmé à L’essentiel, que son parti a «décidé d’entamer» des discussions en vue de prolonger la coalition en place avec le CSV et Déi Gréng entre 2017 et 2023 à Esch-sur-Alzette. Il se disait confiant sur la possibilité de trouver un accord. «Nous allons prendre le temps qu’il faut mais nous avons tout de même la volonté d’aller vite», a confirmé Pim Knaff à L’essentiel.

«Contents du travail réalisé en commun»

Côté DP, Pim Knaff se réjouissait du résultat de son équipe. «Il est toujours difficile pour le DP à Esch de progresser. Mais nous avons quand même réalisé une avancée sensible. Ce n’est pas un raz-de-marée mais nous avons fortifié notre position. Nous sommes le troisième parti à Esch, ce qui ne nous était encore jamais arrivé».

Le DP en revanche a exclu un accord de coalition avec le LSAP. « Nous avons été habitués à travailler avec le CSV et Déi Gréng ces six dernières années et nous sommes plutôt contents du travail réalisé en commun. Nous allons désormais prendre le temps de discuter pour mettre au point quelque chose de cohérent». Les Verts, ont également indiqué dimanche soir «entamer les discussions» avec leurs anciens partenaires de coalition.