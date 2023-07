Médecine ambulatoire: Le DP sur un fil avant le vote de la loi sur la santé

«Pour moi, le DP, s'il prend au sérieux ses convictions libérales, ne peut pas voter cette loi». Président de l'Association des médecins et médecins dentistes (AMMD), le Dr Alain Schmit enfonce le clou. À l'instar du CSV lundi, il appelle les députés libéraux a faire faux bond, aujourd'hui, à leur coalition, en votant contre le projet de loi de la ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP), sur le virage ambulatoire des soins.

«Si la demande d'IRM a augmenté et les délais d'attente se sont allongés, c'est aussi car les indications pour en prescrire se sont multipliées. Cela ne peut pas se planifier, et les médecins sont les plus à même de réagir rapidement à ces évolutions», estime le Dr Schmit, qui assure que «l'AMMD réclame un virage ambulatoire depuis quinze ans, mais que les besoins ont été sous-évalués».