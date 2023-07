«Eviter de solliciter les collaborateurs le week-end, le soir ou en vacances»

Sujet en discussion dans de nombreuses entreprises

«L’équilibre entre travail et vie privée de nos employés est au cœur de nos préoccupations. Quand nous sommes passés à la semaine de quatre jours, il a été clairement expliqué combien il est important pour la santé et le bien-être, de se déconnecter pendant le jour de congé hebdomadaire supplémentaire et les heures libres en général. Nous sommes en train de préparer une charte des meilleures pratiques en matière d’outils numériques pour nos employés», explique-t-on chez Flibco.com.