Etats-Unis – Le drôle de talent caché de Keira Knightley

États-Unis : Le drôle de talent caché de Keira Knightley

L'actrice a confié à Jimmy Fallon qu'elle était capable de jouer des chansons avec ses dents. Et elle l'a prouvé!

L'héroïne de «Colette» a expliqué qu'elle avait découvert ce talent quand elle avait 7 ou 8 ans. «Un garçon de mon école a participé à un télécrochet, ce qui a fait de lui le mec le plus cool de tous les temps pour tous les élèves. Et il jouait avec ses dents. Donc je pense que toutes les personnes de mon école sont capables de faire ça aussi», a-t-elle dit.

Poussée par le public du «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», la brune a alors interprété «Raindrops Keep Fallin' on My Head». Elle s'est également attaquée à «Despacito» et il faut avouer que le résultat était plutôt convaincant.