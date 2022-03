TF1 : Le drôle de tournage de cette célèbre série

TF1 a repris la diffusion de sa célèbre série lundi 15 juin 2020. À cause de la crise sanitaire actuelle, les conditions de tournage ont dû être adaptées.

Ingrid Chauvin (en jaune) et sa bande ont repris le chemin du plateau de tournage le 18 mai 2020.

La diffusion de «Demain nous appartient» a repris depuis peu sur la Une. Ces nouveaux épisodes ont été tournés, et le sont encore, durant la crise sanitaire, ce qui oblige acteurs et techniciens à respecter les règles de distance sociale. Les comédiens, dont la température est prise chaque matin, doivent porter des masques lors des répétitions et apporter leur propre matériel de maquillage.