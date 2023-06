Barrage de Kakhovka: Le drone du «Père Noël» sauve une famille des flots en Ukraine

C'est depuis le grenier, en haut d'une maison de trois étages, que Katerina Krupich et ses deux enfants ont vu, avec horreur, l'eau libéré par le barrage de Kakhovka grimper inexorablement vers eux. Ils s'y étaient réfugiés, sans eau, ni nourriture, quand leur petite île de Chaika, sur le Dniepr, a commencé à être submergée après la destruction du barrage, dans le sud de l'Ukraine.

Mais quand la majeure partie de la maison s'est retrouvée engloutie par les flots et qu'ils commençaient à perdre l'espoir, ils ont entendu le vrombissement d'un drone au-dessus d'eux. Katerina, 40 ans, se souvient qu'elle a immédiatement compris qu'il s'agissait d'un drone ukrainien. Elle a alors appelé à l'aide, en se penchant par la fenêtre et levant les deux mains en signe de prière.

«Tenez bon. Pas de panique»

«Je leur montre que nous sommes trois et que nous n'avons plus rien à manger ou à boire. S'il vous plait aidez-nous», raconte-t-elle, en larmes. Le drone a fait plusieurs allers-retours, livrant des vivres et un message scotché sur une bouteille en plastique: «Tenez bon. Pas de panique. Vous allez être évacués. Le Père Noël». Katerina a éclaté en sanglots en lisant le mot.