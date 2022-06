Etats-Unis: Le drone taser ne verra finalement pas le jour

États-Unis : Le drone taser ne verra finalement pas le jour

L’entreprise américaine Axon a envisagé une solution controversée pour neutraliser rapidement des assaillants en cas de fusillade de masse, comme celle du drame d’Uvalde, aux États-Unis.

Le drone taser ne prendra pas son envol. L’entreprise américaine Axon, spécialisée dans les appareils de sécurité non létaux, comme les tasers et les caméras de surveillance, a annoncé avoir renoncé au développement de son projet. La firme a rétropédalé à la suite des critiques suscitées par ses plans.

«Nous interrompons le travail sur ce projet et nous nous recentrons pour nous engager davantage avec les principales parties prenantes afin d’explorer pleinement la meilleure voie à suivre», a déclaré Rick Smith, fondateur et patron de la société, à la suite des réactions de l’opinion publique, mais aussi en interne.

En prenant connaissance du projet, neuf des douze membres du comité d’éthique de l’intelligence artificielle d’Axon ont en effet démissionné pour manifester leur opposition. Ils estiment qu’un tel produit serait «tout simplement dangereux et irresponsable», et qu’il «détourne la société des véritables solutions à un problème tragique». Des membres du conseil d’administration ont aussi manifesté leur réticence en considérant qu’Axon «profitait de la tragédie des fusillades d’Uvalde et de Buffalo».