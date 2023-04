Spectacle à Luxembourg: Le Duchesse Comedy lance les nouveaux talents au Respawn

1 / 4

«On est là pour donner l'opportunité à des jeunes humoristes de tester leurs blagues», nous indique Vincent Van Parys, producteur. «Chez soi, on peut penser qu'elles sont géniales, mais c'est le public qui va les valider. On reçoit beaucoup de demandes, plus qu'on ne le croit, et les artistes viennent vers nous pour monter sur scène. Malheureusement, on n'a pas de place pour tout le monde, alors on essaie de faire un tri, de trouver un équilibre et de faire tourner pour que le public ne voie pas toujours les mêmes».

Tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, le Duchesse Comedy Luxembourg remet le couvert dans le quartier de la Gare, au Respawn, bar situé au numéro 65, rue du Fort Neipperg. Entrée gratuite et sortie au chapeau, l'unique «Open Mic» francophone monte en puissance au fil des semaines dans la capitale.

Franco-tunisienne établie au Grand-Duché depuis une bonne année, Aïda a lancé le Duchesse Comedy Luxembourg avec énergie et passion. «Je voulais donner envie aux femmes de monter sur scène et de parler de leurs soucis», nous a-t-elle confié. «À la base, mon métier, c'est designer. Et à mes heures perdues, je suis comédienne. J'adore ça et je le recommande à tout le monde. J'écris des textes en dernière minute, je prends des risques et je n'ai aucun regret, car le public est content. N'hésitez pas à venir rire avec nous!».

Ce mercredi 19 avril, le line-up du Duchesse of Comedy mettra une nouvelle fois les petits plats dans les grands en permettant à huit artistes de monter sur scène. Clément, Aïda, Woody, talent marseillais pour la première fois au Luxembourg, Vincent, Maya, Elia, Etienne et Georgia mettront le feu au Respawn Bar, pour le plus grand plaisir d'un public qui repart constamment totalement conquis.