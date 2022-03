Lilly Wood and the Prick : Le duo a gagné en épaisseur

ESCH-BELVAL - Avec sa pop-folk enjouée, Lilly Wood and the Prick s'est fait une petite place au soleil.

Sur scène, le duo français, composé de Ben à la guitare et Nili au chant, se renforçait pour devenir sextette. Le son gagnait en épaisseur, avec des incursions plus rock. Avec les ballades («Where I Want To be», «Long Way Back»), le point fort de Lilly Wood and the Prick restait la voix, cassée et soul, de Nili, et le groove insufflé à ses titres, comme le disco «Middle of the Night» ou l'estival «Le Mas».