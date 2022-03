Renaissance : Le duo t.A.T.u se reforme à la TV roumaine

Les deux russes avaient affolé la planète en 2002. Dix ans plus tard, elle se sont reformées pour deux titres à «The Voice» Roumanie. Elles sont toujours aussi sexy.

Souvenez-vous, en 2002, deux jeunes russes, t.A.T.u, enflammaient la planète avec leur album «200 Km/h in the Wrong Lane». Deux titres, extrait du disque, ont fait le tour du globe: «All The Things She Said» et «All About Us». Les clips, très chauds, de ces morceaux n'étaient certainement pas étrangers à ce carton.

Pour fêter les dix ans de ces tubes et après une séparation en 2011, Yulia et Lena se sont retrouvées à sur le plateau de «The Voice» Roumanie. Oui, elle sont toujours aussi sexy et non elles ne tiennent plus la note comme avant. D'où une prestation en demi-teinte. D'autant plus que les filles ne sont plus aussi complices que par le passé. Il y a dix ans, sur scène ou dans ses vidéos, le duo ne cessait de se lancer des regards coquins. Parfois même, elles allaient jusqu'à se toucher. Visiblement, ce côté a bel et bien disparu. Dommage.