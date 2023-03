Recherché au Luxembourg: Le dynamiteur de bancomats arrêté en Allemagne

Le 2 mars, des policiers et des membres d'unités spéciales ont perquisitionné trois immeubles à Niederkassel-Mondorf, Cologne et Bonn, et ont interpellé un homme de 47 ans, soupçonné d'appartenir à une bande criminelle organisée, ayant dynamité neuf distributeurs automatiques de billets entre avril 2021 et février 2023 en Rhénanie du Nord-Westphalie et en Rhénanie-Palatinat. Le butin total du groupe composé majoritairement de Roumains âgés de 30 à 52 ans s'éleverait à 650 000 euros sans compter de nombreux vols de voitures et de cambriolages dans les mêmes régions.