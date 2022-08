Luxembourg: Le e-lake Festival se prépare, la fête s'annonce totale

On entend encore partout les coups de marteau, le cliquetis des échelles, le bip des camions et le vrombissement des balances... Bien que tout soit encore en désordre sur le site du festival et que les assistants assidus peinent à se faire entendre, une ambiance particulière flotte dans l'air. Sur la grande scène, le show laser scintille déjà. On peut presque sentir le rythme. «Nous aurons encore du travail jusqu'à la dernière minute», glissaient les bénévoles jeudi. Tout le monde a dû attendre deux ans, et voilà que le moment est enfin arrivé.