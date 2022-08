Football – Ligue Europa Conférence: Le F91 abat sa dernière carte contre Poznan

Il ne reste plus qu'une cartouche dans le barillet dudelangeois. Après deux occasions ratées de composter son billet pour les poules de la Ligue Europa Conférence face à Pyunik (0-1, 4-1) et Malmö (3-0, 2-2), le F91 repart à la chasse à la qualification ce jeudi soir, au stade de Luxembourg, face aux Polonais du Lech Poznan.

La fenêtre de tir s'est réduite avec la défaite au match aller (2-0), mais Dudelange veut y croire. «Ce sera important de commencer fort tout de suite, souligne Carlos Fangueiro. On va essayer de jouer le plus haut possible et de les bloquer sur les côtés».