BGL Ligue : Le F91 Dudelange n'a plus le temps de cogiter

Après six journées de BGL Ligue, Dudelange n'est pas dans le tiercé de tête, surprenant!

Mieux regroupée au milieu, la Jeunesse n'avait pas de mal à gagner la bataille dans un secteur où Payal et Legros manquaient de soutien. De plus, le départ d'Aurélien Joachim pour les Pays-Bas a affaibli le secteur offensif. Celui-ci ne peut plus s'appuyer sur une pointe solide pour garder les ballons. Le staff dudelangeois doit aujourd'hui montrer qu'il dispose des ressources nécessaires pour relancer la machine et réaliser une série en championnat, comme l'a très bien fait la Jeunesse, pour rassurer des supporters actuellement inquiets. Le réveil est-il prévu à Käerjeng? Réponse dimanche...