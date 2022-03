Ligue des champions - 2e tour : Le F91 Dudelange quitte la C1 la tête haute

Dudelange a décroché le nul face à Ludogorets (1-1), mardi, lors du match retour du 2e tour préliminaire de la Ligue des champions.

David Turpel a inscrit le but dudelangeois à la 81e minute.

Certes, Dudelange n’a pas réussi à battre une formation de Ludogorets remaniée, mais au niveau de l’implication et de la volonté, le staff technique peut être rassuré. Les Dudelangeois ont su éclipser le match aller et les quatre buts de retard pour se concentrer uniquement sur cette rencontre. Psychologiquement, l’exercice n’était pas aisé, notamment en première période, où les Bulgares ont tranquillement maîtrisé les débats, mais les locaux se sont montrés courageux et patients.