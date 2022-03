Le F91 séduit par Abdoul Diakhité

Jeune, rapide, rigoureux, Abdoul Diakhité, 23 ans, possède le profil tant recherché au Luxembourg.

D'ailleurs, quelques jours de stage et un match amical ont suffi à convaincre le staff dudelangeois.

«C'est clair, il a des qualités», assure l'entraîneur Marc Grosjean. Celui-ci a d'ailleurs convoqué le joueur pour une séance d'entraînement et peut-être plus mardi. «Nous sommes réciproquement intéressés, sourit Diakhité, je dois effectivement revenir à l'entraînement mardi et certainement discuter avec les dirigeants».