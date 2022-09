Jimmi et Amii: Le fabuleux voyage imaginé par deux DJ luxembourgeois

Jimmi Harvey et Amii Watson

«En revenant de Berlin, l’an dernier, la routine commençait à s’installer. Il nous fallait un nouveau lifestyle, et nous avons commencé à préparer ce trip en van», explique Jimmi Harvey. Avec sa compagne Amii Watson, DJ et productrice house révélée en 2021 avec le single «Higher», le Luxembourgeois de 29 ans a imaginé une installation permettant d’emporter leur matériel, «comme une grande valise», poursuit Amii.

Fin juillet, Amii et Jimmi ont mis le cap sur la Croatie, direction le festival Defected, label house de référence. «L’idée était de faire des connexions sur place, et pas que sur les réseaux», raconte le producteur et musicien, qui s’est également distingué au sein du groupe Austinn.