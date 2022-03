Réseau social : Le Facebook russe pourrait changer d'actionnaires

Le conflit qui empoisonne le fonctionnement de VKontatke pourrait être bientôt résolu avec le départ du fonds UCP, qui négocie la vente de sa participation, selon «Vedomosti».

Le patron de VKontakte Pavel Dourov avait quitté la direction en avril, sur fond de tensions avec les actionnaires et les autorités russes.

VKontakte (VK), le «Facebook russe», largement devant son concurrent américain dans l'ex-URSS, est sans patron depuis que son turbulent fondateur Pavel Dourov en a claqué la porte début avril, après des mois de tensions entre Mail.ru (52% du capital) et UCP (48%). Selon des sources bancaires et proches du dossier citées par Vedomosti, les négociations en vue d'un rachat de la participation d'UCP par Mail.ru sont entrées «en phase finale» et pourraient aboutir à une transaction dans les semaines à venir. L'opération pourrait valoriser le réseau social à 2,9 milliards de dollars.