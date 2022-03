«Guide Michelin» : Le Fani à Roeser décroche sa première étoile

LUXEMBOURG - Le Grand-Duché compte un restaurant étoilé supplémentaire dans le Michelin Belgique Luxembourg 2018. Il s'agit du Fani à Roser.

Le Luxembourg compte un étoilé de plus au Michelin, dévoilé ce lundi soir. Il s'agit du Fani, un restaurant italien situé à Roeser, dont les cuisines sont dirigées par Roberto Fani. Celui-ci est monté sur scène lors de la cérémonie organisée à Gand par Michelin. Il a félicité son «équipe italienne» et s'est dit «très content» de cette consécration. Le guide gastronomique évoque lui une «cuisine italienne très raffinée et généreuse».