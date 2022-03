Le Fatah appelle à la grève

Dans un communiqué publié en Cisjordanie, le Comité central du mouvement Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas lance un appel à «la grève générale et à manifester vendredi pour proclamer l’attachement du peuple palestinien à Jérusalem, capitale éternelle de l’État palestinien indépendant».

Ce mouvement de grève vise à «affirmer l’arabité de Jérusalem et l’attachement du peuple palestinien à ses lieux saints musulmans et chrétiens face aux mesures sauvages d’Israël». Le calme est revenu à Jérusalem après plusieurs jours d’affrontements sporadiques entre jeunes Palestiniens et policiers israéliens.