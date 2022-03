En Afrique du Sud : Le faux interprète s'évade de l'asile et tourne une pub

Thamsanqa Jantjie, qui s'était fait passer pour un traducteur en langage des signes lors de l'hommage rendu à Nelson Mandela, a retrouvé du travail. Le résultat est déroutant.

Pour obtenir les services de Thamsanqa Jantjie, Livelens a d'abord dû ruser pour le faire sortir de l'asile psychiatrique où il était traité. La société a donc engagé un journaliste sud-africain chargé de se faire passer pour un de ses proches. «Il a dit qu'il devait aller au mariage d'un membre de sa famille, c'est comme ça qu'il a été libéré pour une journée et qu'il a pu tourner la publicité à Johannesburg», en février dernier, a raconté Sefi Shaked, de Livelens. Depuis, l'homme a pu quitter l'hôpital et rentrer chez lui, raconte le New York Daily News.