Le faux pilote et bourreau des cœurs résidait au Luxembourg

C'est une affaire qui rappelle en tous points celle du Dom Juan luxembourgeois , condamné en France et au Luxembourg pour avoir escroqué des jeunes femmes après les avoir séduites sur les applications de rencontre. À la différence que l'affaire se déroule en Suisse et que Samba* s'est distingué par son attitude déconcertante durant son procès.

Jugé pour escroquerie et blanchiment entre autres, l'homme se faisait passer pour un commandant de bord sur les réseaux sociaux. Son petit manège consistait à obtenir la confiance de ses victimes, pour la plupart des Africaines vivant en Suisse, pour leur soutirer de l'argent. Prétextant des difficultés administratives ou promettant des billets d'avion moins cher, Samba aurait usé de tous les moyens pour duper ses victimes. Avec un certains succès, des virements ayant atterri sur son compte bancaire et des abonnements téléphoniques ayant été contracté en son nom.

«Vous êtes pire que Daesh»

Il s'en est notamment pris à son avocat (son septième depuis le début du procès), a mis en cause la police et une de ses victimes et s'est montré désobligeant à plusieurs reprises envers la présidente du tribunal. Clou du spectacle, l'«arnacœur» présumé a qualifié la procureure de «pire que Daesh et Al-Qaïda».