Le faux-remède anticancer de Dylan alerte au Luxembourg

«Une dinguerie. Je vous promets que c'est la vérité (…) C'est quelque chose qui guérit les cellules ''cancérigeuses''». L'influenceur Dylan Thiry déclenchait un tollé il y a une dizaine de jours en faisant la promotion de gélules prétendument anticancer «interdites en Europe». Si la très anecdotique faute de langage en a amusé plus d'un, le fond de l'affaire n'a pas fait rire les professionnels et autorités compétentes, y compris au Luxembourg.

«Ce type de promotion est problématique, par de nombreux aspects, et surtout par la remise en cause du travail effectué par les professionnels de santé qui consacrent leur temps à délivrer aux patients les meilleurs soins possibles, a réagi le ministère luxembourgeois de la Santé, sollicité par L'essentiel. Des patients atteints de maladies graves pourraient renoncer à des traitements ayant fait leurs preuves. Ils perdraient alors des chances de guérison. Cela entretient une fausse idée que des médicaments ayant un apport clinique majeur sont interdits ou non délivrés».