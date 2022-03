Le FBI met la main sur Sir Allen

Le milliardaire Allen Stanford, accusé d'une fraude portant sur 8 milliards de dollars de produits financiers par le gendarme de la Bourse américaine (SEC), a été localisé jeudi en Virginie.

"À la demande de la SEC, des agents du FBI (...) ont localisé et identifié le président de Stanford Financial Group, Allen Stanford, à Fredericksburg, dans l'État de Virginie", a affirmé le porte-parole du FBI, Richard Kolko, dans un communiqué. "Les agents ont notifié à M. Stanford les décisions de justice liées à la poursuite au civil de la SEC contre le Stanford Financial Group", a ajouté M. Kolko.