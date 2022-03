Coupe d'Espagne : Le FC Barcelone assure sa qualification

Dans un match chaotique marqué par de nombreux cartons (1-1 contre l'Atlético Madrid), le Barça a validé son ticket pour la finale de la Coupe du roi.

Penalty raté pour l'Atlético

L'Atletico a pu croire que la chance allait tourner quand Sergi Roberto a écopé d'un second carton jaune indiscutable pour une semelle (57e). Les hommes de Diego Simeone n'ont toutefois pas profité de cette supériorité numérique. D'une part parce que Griezmann s'est vu refuser à tort un but valable (59e) et ensuite parce que l'Atletico s'est à son tour retrouvé à dix avec l'exclusion, là aussi méritée, du Belge Yannick Carrasco (67e). La fin de match a été haletante et l'Atletico a été à deux doigts d'arracher la prolongation après le penalty obtenu et expédié sur la barre par Gameiro (80e), le but égalisateur du même Gameiro (83e) et une pluie de fautes et de cartons jaunes qui ont valu l'exclusion à Suarez (90e+1) Le Barça défiera en finale le vainqueur de l'autre demi-finale entre Alaves et le Celta Vigo.