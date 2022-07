Football : Le FC Barcelone cède 15% supplémentaires de ses droits TV

Une dette estimée à 1,35 milliard

Cet accord aidera le quintuple champion d’Europe à financer sa coûteuse politique de recrutement pour la saison prochaine après les arrivées de Robert Lewandowski et Raphinha, respectivement pour 45 millions d’euros (plus 5 en variables) et environ 70 millions d’euros. En août dernier, Joan Laporta, redevenu président de Barcelone fin 2021, avait annoncé après un audit des finances du club que le Barça devait faire face à une dette totale estimée à 1,35 milliard d’euros.