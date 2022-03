Le FC Barcelone «en chute libre»

La presse espagnole se paye la tête du club catalan après la défaite essuyé par le club face à Valence en demi-finale de la Coupe d’Espagne.

Dure défaite pour Thierry Henry et Xavi Hernandez. (Photo AFP)

"Valence a enterré le Barça et l'a éjecté de la Coupe d'Espagne", écrit El Periodico de Catalunya, pour qui "au terme de la première mi-temps, avec un désastre défensif indigne d'un grand, l'équipe de Rijkaard était déjà menée 2-0, avec un but du gauche impressionnant de Baraja, et un autre de Mata, profitant d'une nouvelle erreur blaugrana."