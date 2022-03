Ligue 2 : Le FC Metz a encore perdu

Les Messins sont en mauvaise posture après leur troisième défaite de rang, lundi soir à Saint-Symphorien, face à Troyes (0-1).

La saison n'aurait pas pu commencer plus mal, pour Metz. Trois matches, trois défaites, aucun but marqué, quatre encaissés. Qui plus est, les Messins ont perdu leur deux premières rencontres à domicile, face à des promus qui plus est.