Football français : Le FC Metz démarre fort et prend les commandes la Ligue 2

Contrairement à Saint-Etienne, défait par Dijon (2-1) et Bordeaux accroché par Valenciennes (0-0), le 3e rélégué, Metz, a pleinement réussi ses débuts en battant à Saint-Symphorien Amiens 3-0, entraîné par l'ancien joueur et technicien des Grenats, Philippe Hinschberger. Gueye a ouvert le score à la 20e puis Mikautadze a enfoncé le clou à la 44e et Niane a parachevé l'œuvre messine quatre minutes plus tard.