Football: Le FC Metz dévoile ses trois maillots pour la nouvelle saison

«Dans un souci d’innovation, le FC Metz et Kappa ont conçu une tunique Third au design singulier», explique encore le club pour présenter le troisième maillot dont l'équipe disposera cette saison: «Toujours ornée d’une armure de métal, la tunique reprend plusieurs couleurs chères au club et à la ville de Metz, à savoir le noir, le grenat, l’orange et le blanc».