Le FC Metz et Strasbourg se neutralisent

Lors du choc de la 33e journée de L2, lundi soir, le FC Metz et Strasbourg se sont neutralisés (0-0). Ce score fait l'affaire de leurs rivaux en vue de la montée en Ligue 1.

Strasbourg (4e) et Metz (2e) se sont neutralisés (0-0), lundi, à la Meinau et perdent des points sur leurs concurrents pour la montée en Ligue 1. Lens (1er), Boulogne (2e ex aequo), Tours (5e) et Montpellier (6e) sont en effet tous sortis vainqueurs lors de la 33ejournée de L2.