Le FC Metz ne sera pas au niveau de la Ligue 1 sans un «renforcement correct»

Pas question donc de fanfaronner pour les dirigeants, conscients de la difficulté qui les attend au sein d'une L1 réduite à 18 clubs. «Le travail en profondeur sur la formation et la post-formation doit permettre une solidité pas que sur un an mais sur plusieurs années. Cela demande un peu de temps, c'est difficile mais on va essayer de mettre cela en place», a estimé le directeur sportif Pierre Dréossi dans les colonnes du Républicain Lorrain.