Football/Ligue 2 : Le FC Metz peut couler Nancy dans le derby

Déjà assuré de monter et d'être champion de L2, le FC Metz peut aussi jouer un mauvais tour à son voisin nancéien dans le derby lorrain, ce vendredi à 20h45.

Pas de supporters du FC Metz à Nancy. Pas de haie d'honneur non plus des locaux pour accueillir les Mosellans champions de Ligue 2. Mais le derby de Lorraine, prévu à 20h45 ce vendredi, ne manque pas d'enjeu malgré tout. La pression est surtout pour l'ASNL à domicile, puisque les Meurthe-et-Mosellans ne sont toujours pas maintenus et ne comptent que deux longueurs d'avance sur la 18e place, synonyme de barrages.