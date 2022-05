Ligue 1 : Le FC Metz peut-il rêver à un hypothétique maintien?

La belle victoire des Grenats face à Lyon dimanche offre un sursis au club lorrain. Mais les chances de maintien demeurent très minces…

Un miracle va-t-il se produire à la fin de la saison de Ligue 1? Alors qu'il semblait avoir validé son billet pour le purgatoire, le FC Metz s'est offert un ultime espoir de sauvetage à l'issue d'une saison calamiteuse en battant Lyon (3-2) sur sa pelouse, dimanche. Libérés et agressifs dans le bon sens du terme, les Grenats ont mené 2-0 grâce à Pajot et Lamkel Zé avant de se faire (encore une fois) reprendre (doublé de Dembélé). Mais Farid Boulaya a finalement marqué le but synonyme de victoire après un joli numéro de soliste et une frappe en pleine lucarne à la dernière minute.