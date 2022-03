Coupe de la Ligue : Le FC Metz prêt pour une soirée au parfum de L1

Metz, leader de Ligue 2, reçoit l'actuel 18e de Ligue 1, Amiens, ce mercredi soir (21h05) en 16es de finale de la Coupe de la Ligue.

«On va voir ce qu'on a dans le ventre», a insisté le coach des Grenats. «Ce groupe-là est-il capable de se hisser au niveau de la Ligue1? C'est une occasion de le savoir, de s'étalonner contre une équipe qui a fini 13e de Ligue 1, la saison passée. On va voir si on a les capacités pour évoluer là où on veut se retrouver. C'est aussi à cela que sert la Coupe», a poursuivi Frédéric Antonetti. Reste que le club picard, battu (1-2) par Nantes, samedi, n'est pas au mieux.