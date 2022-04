Ligue 1 : Le FC Metz relégué en Ligue 2 dès samedi?

Décrochée au classement, la lanterne rouge Metz peut dire adieu à la Ligue 1 dès ce week-end, à Montpellier.

A l'instar de Nancy en L2, bon dernier et condamné au National, Metz patine en L1. Sept points de retard sur l'ASSE, neuf sur Clermont (17e), la cause est presque entendue. «Il faut être raisonnable dans la vie, estime Antonetti. On a gagné un match sur la phase retour (1-0 à Reims en janvier). Le discours sur le match de la dernière chance était valable jusqu'au dernier match contre Brest (0-1), c'était encore jouable même si les chances étaient de 0,01%».

«Personne n'y croit»

«Il y avait une chance, je pense qu'on l'a ratée. On a mené deux fois 1-0, contre Clermont et Bordeaux. On ne l'a pas saisie, a reconnu le technicien corse. Et puis, je me suis aperçu que personne n'y croyait. J'étais un peu le seul à y croire. À un moment donné, faire les Don Quichotte, ça va cinq minutes. Je ne me bats pas contre les moulins à vent. J'ai vu que le public n'y croyait plus. Si personne n'y croit... Je prends acte».