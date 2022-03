Football - Ligue 1 : Le FC Metz signe une belle victoire à Rennes

Le FC Metz, bon dernier de Ligue 1, a créé la surprise en s'imposant 2 buts à 1 sur la pelouse de Rennes, un prétendant à l'Europe. Nolan Roux a inscrit un doublé.

Dans les autres résultats de la soirée, Lille a failli l'emporter mais a été rejoint dans les toutes dernières minutes par Guingamp (2-2). Saint-Étienne s'est imposé sur le terrain de Strasbourg (1-0) et Nantes et Dijon se sont neutralisés (1-1). Plus tôt dans la journée, Lyon avait facilement dominé Amiens (3-0).