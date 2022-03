Le FC Metz veut creuser l'écart en battant Lens

Le FC Metz reçoit Lens, lundi

soir (20 h 30), en match

décalé de la 24e journée de Ligue 2.

Cissé, buteur à l'aller (victoire 0-1), et Delgado devraient être titulaires mardi. (dr)

Hormis Montpellier, tous les concurrents directs du FC Metz pour la remontée en Ligue 1 ont calé vendredi soir. Angers et Strasbourg se sont inclinés à domicile, respectivement face à Vannes (0-1) et Sedan (1-3), alors que Boulogne continue sa dégringolade avec un quatrième revers en cinq matches, à domicile face à Reims (0-3).

«Les résultats nous été favorables. Une victoire face à Lens nous permettrait de prendre un joker pour la suite», a ainsi déclaré l'entraîneur Yvon Pouliquen hier soir. Avec actuellement 42points, soit cinq de moins que le leader lensois et un de plus qu'Angers, troisième, Metz pourrait en effet compter, en cas de victoire, cinq points d'avance sur la quatrième place occupée par Montpellier.

La formation lorraine, qui a retrouvé confiance, envie et efficacité offensive, aura ainsi à cœur de briller face à la plus grosse écurie de Ligue 2. «Comme nous, Lens dispose d'un effectif très dense et de qualité. C'est l'une des forces qui nous permettra d'être performants sur le long terme». Yvon Pouliquen, qui, hormis les blessés de longue date, dispose d'un groupe au grand complet, ne devrait pas modifier en profondeur l'équipe qui a battu Montpellier le week-end dernier (3-1).