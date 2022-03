Le FC Metz veut récupérer Walter

FOOTBALL - Le club mosellan veut enrôler le Dudelangeois

Christophe Walter.

Pourquoi cette mise au point? Tout simplement parce que Metz, club formateur de Christophe Walter, vient de prévenir Dudelange de son intention d'offrir un contrat au milieu de terrain. Non pas pour rejoindre l'effectif professionnel, mais pour former les jeunes, évoluer en réserve et servir de relais entre les professionnels et les amateurs.