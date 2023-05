Ligue Europa: Le Séville FC, au septième ciel européen

Au bout du bout, les Sévillans ont réussi à venir à bout du mur romain et du fameux bloc bas de Jose Mourinho. Pas totalement, car il a fallu attendre la séance de tirs au but pour envoyer les Sévillans au septième ciel, en plein coeur de la nuit hongroise.

Le gardien marocain de Séville, Yassine Bounou, élu homme du match, a repoussé du bout du pied la deuxième tentative romaine de Gianluca Mancini, puis a mis la pression et dévié du bout des doigts celle de Roger Ibanez, qui a touché le poteau.

Le club rouge et blanc, tout proche de la relégation en Liga il y a de cela deux mois à peine, poursuit ses folles statistiques: il reste donc invaincu en finale de Ligue Europa avec sept sacres depuis 2006, un record.

Dans le milieu de tableau en Liga (11e), il est de nouveau sur le toit de la petite Europe et dans le monde du foot européen.

Première finale européenne perdue pour Mourinho

Tout au long de la première période, les rouge et blanc, poussés par une partie du stade, ont peiné à entrer dans les 30 derniers mètres italiens, bloqués par la défense très compacte.

En deuxième mi-temps, les Sévillans ont continué à dominer les Romains, qui ont fini par flancher (55e). Sur la droite, Jesus Navas, 37 ans et le plus vieux joueur en finale depuis 2008, a centré vers l'ancien Marseillais Lucas Ocampos qui a manqué sa reprise devant le but. Mais le ballon est retombé sur le genou du Romain Mancini, qui a pris son gardien à contre-pied.