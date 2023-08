Le FC Sochaux évite la faillite et jouera cette saison en National

Le projet de reprise et le budget présentés par Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez, à la tête d'un groupe d'investisseurs privés, ont convaincu le gendarme financier du football français. «Le FC Sochaux-Montbéliard avait sollicité auprès de la Fédération française de football son inscription au championnat de National et le maintien de son statut professionnel», a écrit le club dans un communiqué.