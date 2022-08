Drogues : Le fentanyl fait des ravages au sein de la jeunesse américaine

Aux États-Unis, plus de 80 000 personnes sont mortes d'overdoses par opiacés l'an dernier, causées pour la plupart par des drogues de synthèse comme le fentanyl – soit sept fois plus qu'il y a une dizaine d'années.

Makayla Cox, lycéenne américaine en Virginie, pensait prendre un médicament pour traiter la douleur et l'anxiété, obtenu par le biais d'un ami. Mais la pilule avalée deux semaines après son seizième anniversaire était du fentanyl, un opiacé de synthèse jusqu'à 50 fois plus puissant que l'héroïne. Elle est morte presque immédiatement.

«Elle était toute raide. Je l'ai secouée, j'ai crié son nom, j'ai appelé les secours», relate Shannon. «Mes voisins sont venus et ont tenté de la réanimer, mais il était trop tard. Après ça, je ne me souviens pas de grand chose». Aux États-Unis, la crise des opiacés prend des proportions catastrophiques. Plus de 80 000 personnes sont mortes d'overdoses par opiacés l'an dernier, causées pour la plupart par des drogues de synthèse comme le fentanyl – soit sept fois plus qu'il y a une dizaine d'années.