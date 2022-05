Indonésie : Le ferry échoué avec 800 personnes à bord a pu reprendre sa route

Un ferry avec plus de 800 personnes à bord resté échoué sur des hauts fonds au large de l'Indonésie pendant deux jours a été dégagé jeudi, a annoncé la marine.

AFP

«Avec beaucoup d'efforts, le KM Sirimau qui était bloqué depuis deux jours, a été dégagé à 12h (6h au Luxembourg) et se dirige actuellement vers le port le plus proche de Lewoleba», au Sud de l'archipel, a indiqué le chef de la base locale de la marine Dwi Yoga. Le KM Sirimau est resté avec 784 passagers et 55 membres de l'équipage à bord après s'être échoué lors d'une traversée de 184 km dans la province des Petites îles de la Sonde (en indonésien Nusa Tenggara Est).

Les secours n'avaient pas évacué immédiatement les passagers mais d'abord multiplié les efforts pour libérer le ferry. C'est un remorqueur envoyé par la compagnie maritime publique PT Pelni arrivé sur zone jeudi qui a pu débloquer le bateau après avoir attendu la marée haute. Le ferry s'est dirigé vers un port de l'île de Lewoleba pour des vérifications de sécurité avant de reprendre sa route vers Maumere, sur l'île de Flores.

Naufrage meurtrier dans un des lacs les plus profonds du monde

«Grâce à dieu, le bateau est maintenant libéré et nous nous rentrons vers Lewoleba. Nous sommes presque arrivés», a indiqué une passagère, Itha Tating, par téléphone. Les accidents en mer sont fréquents en Indonésie, archipel qui compte plus de 17 000 îles, dont la population compte sur les ferrys et autres bateaux pour ses déplacements malgré des normes insuffisantes en matière de sécurité.

En 2018, quelque 160 personnes ont péri dans le naufrage d'un ferry dans l'un des lacs les plus profonds du monde sur l'île de Sumatra. Plus de 300 personnes sont mortes noyées en 2009 dans le naufrage d'un ferry entre Sulawesi et Bornéo.